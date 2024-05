De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 25 de mayo de 2024, p. 6

El candidato de MC a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, lamentó que la discusión pública del proceso electoral se torne ruin y mezquina para intentar contrastar, lo que denigra aún más a la clase política , en entrevista antes de un encuentro con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, en la Ciudad de México.

El emecista retomó ayer sus actividades de campaña tras la tragedia que vivió en Monterrey, al derrumbarse el templete del mitin que encabezaba el pasado miércoles, y hoy estará en Colima.

En entrevista, en la que aún se vio muy afectado, consideró también una ruindad las críticas y burlas que ha recibido por parte de algunos legisladores y políticos después de ese accidente trágico en el que perdieron la vida nueve personas. Con los estudiantes de periodismo se refirió también a ese tema.

No me parece que debamos de llevar a ese nivel de ruindad la discusión pública, no me parece que sea necesario ese nivel de mezquindad para contrastar con un competidor. Es una expresión de la degradación política que ha tenido nuestra clase política , lamentó Álvarez Máynez.

Les explicó que no podía faltar a este encuentro al que se había comprometido y sobre todo porque la Escuela Carlos Septién cumple 75 años.