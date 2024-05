Lo suscribieron representantes de más de 60 instituciones de educación superior, ciencia y cultura del país, precisó De la Fuente, coordinador de los Diálogos por la Transformación. No representamos un grupo exclusivo, ni excluyente. Somos un grupo inclusivo, plural, multidisciplinario que valoramos el saber, el talento y la creatividad en sus múltiples expresiones, y que compartimos el compromiso ineludible con los principios humanistas de nuestro proyecto de gobierno .

Aunque Sheinbaum dijo que el encuentro no fue en respuesta a ellos –que son críticos del gobierno–, manifestó que no reivindica la verdad quien se dice intelectual y promueve la calumnia como forma de hacer política .

Tal y como plantea el texto, dijo que el propósito es llamar a la ciudadanía a votar el 2 de junio, en forma pacífica, libre, democrática, por el proyecto que dará continuidad a la transformación de la vida pública del país, con los ajustes necesarios que las circunstancias exigen .

El historiador Lorenzo Meyer expresó a su vez, estamos aquí reunidos porque queremos, intentaremos, nos esforzaremos por que ese proyecto, que ya está en marcha, quizá cambie de forma, pero el contenido no puede, no debe cambiar .

Luego, el flautista Horacio Franco habló de la polarización que existe en la comunidad cultural. Estamos aquí por una convicción genuina que nada tiene que ver con elitismos, canonjías, oportunismos, clasismos, apapachos de Aguilar Camínes o cualquiera de los vicios que se pudieran haber aquilatado y enquistado antes de 2018 , lo que le valió el aplauso de los asistentes.

No estamos como en otras reuniones apoyando por conveniencia a una candidata X, apoyando hipócritamente su no proyecto de nación. A diferencia de la falsedad de ellos, cualquiera de nosotros invitaremos a la doctora Sheinbaum a nuestras casas con toda la confianza de que nunca dejaría pegado un chicle debajo de la mesa , remató, lo que provocó risas de los presentes.

Es un privilegio recibir su apoyo, precisó la candidata de Morena, PT y PVEM. Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismo, de clasismos .

Agregó: dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos y trabajemos para que México siga siendo una potencia cultural y del bienestar, científica .