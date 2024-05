▲ El artista Steve Albini, con su grupo Shellac, en una presentación en Buenos Aires en 2008. Foto Hernán Muleiro

Otra de sus refutaciones corresponde a la historia de que un músico debe triunfar en una gran ciudad para probar su talento: La mayor parte de la música interesante de la era pre Internet vino de escenas distintivas, dado que todos los lugares eran insulares, fuera de las grandes ciudades de la costa. Louisvile, Kentucky y Madison, Wisconsin fueron mucho más interesantes que Nueva York. En los años ochenta el suroeste tuvo sus escenas distintivas como las de Dicks en Texas y Meat Puppets en Arizona. La excepción sería en San Francisco, donde siempre pasaron muchas cosas. Los Ángeles estaba completamente vacío, todo maquillaje y mierda, buena música cero .

Uno de sus discos preferidos fue Spiderland (1991), del grupo Slint, justamente de Louisville: “Cuando era adolescente, descubrí el punk rock por The Ramones, poner su disco debut era mi ritual: primero el lado uno, después el dos, después el uno y así sucesivamente. El disco absorbió mis días y no sentí ese impulso de vuelta hasta Spiderland y sentí el mismo amor inmersivo por ese disco”.

En la apreciación que hizo del grupo británico Wire se pueden encontrar algunas pistas sobre su propia búsqueda: “Es una de un pequeño número de bandas verdaderamente experimentales, en la que no existía una estética predefinida, sino un deseo de crear. Eran tan extraños como la música más experimental, pero con la agresión y el empuje de la mejor música de rock. Pink flag (1977) fue un disco escuchado por todos los punks”.

Guanajuato

La velocidad y reputación de Albini como productor se conjugaron bien con el limitado presupuesto de bandas latinas buscando grabar en Estados Unidos. En 1999 grabó el disco Art(e) of Romance de los argentinos Fun People.

Albini grabó a varios grupos mexicanos, por ejemplo, Paroxismo, de la banda de hardcore chilango Ojo por Ojo. También alentó la construcción del estudio KB en León, Guanajuato, donde grabó y dio cursos en más de una oportunidad.

Mejor que buscar una conclusión sería terminar con una lista de algunos de los miles de discos producidos por Steve Albini: Pixies- Surfer Rosa (1988) / Pussy Galore- Dial M for Motherfucker (1989) / Whitehouse- Thank you lucky stars (1988) / The Jesus Lizard- Head (1990) / Man or Astroman?- Experiment Zero / Weed Eater- Good luck and good speed (2007) / Don Caballero- And And And And And And And And And And / Electralane- Axes (2006)/ Slint- Tweez (1989) /P J Harvey- Rid of Me (1993)/ Sunn O- Life Metal (2019) Godspeed You! Black Emperor- Yanky U.X.O (2002) / Low- Things we lost in the fire (2001) / Tad- God’s balls (1990).