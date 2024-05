Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 25 de mayo de 2024, p. 3

La artista Sonia Amelio, quien ha sido acreedora de múltiples homenajes internacionales como el del Kennedy Center, de Washington, y el de La Habana, Cuba, donde fue declarada huésped ilustre, sostiene que el arte es una profesión que requiere disciplina y una entrega absoluta, y que ella vive para y por el arte .

Para conocer más sobre su legado, el canal de TV UNAM estrena hoy a las 14:30 horas el documental Sonia Amelio: Mexicana universal, de Carlos Vasallo.

En entrevista con La Jornada, la bailarina y crotalista compartió que en su carrera ha enfrentado desafíos; sin embargo, los aprendizajes han sido mayores y cada país donde se ha presentado le ha dejado “un recuerdo imborrable.

“Ha sido maravilloso transmitir lo que siento y he aprendido a través de la música y la danza en los conciertos que realizo. También estoy contenta con este documental producido por Carlos Vasallo, pues significa mucho en mi vida personal y artística, porque estoy festejando 29 años de mi Cruzada Mundial del Arte por la Paz, que empecé cuando se iban a firmar los acuerdos de San Andrés Larráinzar, y se realizó mi concierto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.”

Sonia Amelio, quien destacó principalmente en el ámbito de la danza y la música, desde muy joven mostró gran talento para las artes escénicas. Comenzó su formación en ballet clásico y su dedicación la llevó a estudiar con maestros reconocidos en México y el extranjero.

Además de su entrenamiento en danza, se adentró en el estudio de la música, lo que le permitió desarrollar una combinación única de habilidades que integran movimiento y ritmo.

En la charla, la bailarina recordó que desde pequeña sintió que la danza y la música eran lo suyo. Tenía cuatro años cuando mis padres me llevaron a las clases de ballet y música de mi hermana, porque no había con quién dejarme. Al final, a ella no le gustó y a mí me pararon en puntas a esa edad; a los seis años di mi primer concierto de piano en Bellas Artes y seis meses después en el Teatro de la Ciudad hice mi primera presentación de bailarina .

Faceta de actriz

La artista ha recorrido el mundo con sus conciertos de danza y crótalos. Dijo que todas las disciplinas que maneja, incluida la actuación, se ve en el documental realizado por la televisora universitaria que dirige Iván Trujillo.

Sobre su faceta de actriz, Sonia Amelio comentó que participó en 14 películas y trabajó con directores como Emilio Fernández, quien le dio su primera oportunidad e hizo dos cintas con él; con Toshiro Mifune, en Japón; con Sam Peckimpah, en Estados Unidos, y con Alejandro Jodorowsky, quien le escribió un drama pop para teatro. “También participé en el estreno mundial del montaje Los viejos, de Rodolfo Usigli, y trabajé con otros directores como Miguel Sabido”.