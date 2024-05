▲ La aerolínea propone al personal sindicalizado reducir recesos en vuelos transoceánicos de 48 a 24 horas, lo cual no fue aceptado por la asamblea. Foto Crédito del fotógrafo

Sobrecargos sindicalizados con al menos 10 años de servicio en la empresa, entrevistados bajo condición de anonimato por temor a represalias, señalaron que el Comité Ejecutivo de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que encabeza Ada Salazar, lleva a cabo las negociaciones con al menos 11 carteras sindicales acéfalas, entre ellas Trabajo, Tesorería y Tribunal de Honor, debido a que la autoridad laboral negó la toma de nota al no alcanzar la mayoría simple (51 por ciento de quorum) en la votación realizada en 2023.

Los trabajadores entrevistados apuntaron que en la asamblea celebrada esta semana en su sindicato, la empresa respondió que de rechazar la reducción de descansos, tendría que contratar a más de 900 sobrecargos.

Reclamaron que la dirigencia de ASSA mezcle en la negociación el fin del convenio covid –que debió revisarse cada seis meses, con el cual cedimos temporalmente algunas cláusulas para apoyar a Aeroméxico – con la revisión contractual, cuando son temas que deben tratarse por separado.

De acuerdo con los sobrecargos, en la reciente asamblea extraordinaria la dirigencia sindical informó que los ahorros generados durante cuatro años por dicho convenio ascendieron a 9 billones de dólares para el Contrato A y 7.3 billones de dólares para el contrato B (aquellos contratados después de 2010 con 65 por ciento menos de prestaciones).

Uno de los trabajadores afirmó que en las asambleas la secretaria general se ha negado a mostrarnos la cuantificación de lo que le vamos a ahorrar a la empresa por la reducción de recesos en vuelos. Manifestó que la aerolínea también propuso que sus sobrecargos vendieran sus vacaciones , a fin de que en temporadas con alta demanda no contrate a personal adicional, a cambio de pagarles al triple de salario a quienes desistan de tomar días de asueto.

Otra trabajadora afirmó que la negociación está siendo difícil, en parte porque Ada Salazar no nos da la información real y nos orilla a una huelga que no sabemos bien si nos va a beneficiar o a perjudicar .