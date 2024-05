N

o se dio ninguna sorpresa en el penúltimo día de la competencia del festival de Cannes. Es más, ahora nos dejaron con las sobras. La primera fue la francesa L’amour ouf, del conocido actor Gilles Lellouche, una película comercial a medio camino entre el thriller urbano y la comedia romántica.

En esencia, trata del amor imperecedero, en teoría, entre Jacqueline (Adèle Exarchopoulos) y Clotaire (François Civil), cuyo origen se remonta a su adolescencia, cuando los interpretan Mallory Wanecque y Malik Frikah, respectivamente. Ella es una colegiala de clase media, él un hamponcito curtido a punta de madrazos. Los dos se enamoran a pesar de sus diferencias (o gracias a ellas). Clotaire se une a una banda criminal y es implicado en la muerte de un guardia y sentenciado a 12 años de cárcel. Cuando sale de ella, ya es un matón endurecido, sediento de venganza, que encuentra a Jackie casada con otro. Sin embargo, el guion se saca de la manga un final feliz inaudito.

En descargo de Lellouche, debo decir que la película es entretenida y está filmada con habilidad. Hagan de cuenta un Michael Bay con calmantes. Su mejor secuencia es aquella en que los protagonistas se enamoran bajo una luz de reflector, al ritmo de una canción de The Cure, su banda favorita. No está mal para pasar el rato, pero ¿competir en Cannes?

Algunos rumores corrían al respecto de que la película india All We Imagine As Light (Todo lo que imaginamos como luz), segundo largometraje de la directora y actriz Payal Kapadia, era una de las revelaciones del festival. No fue así.