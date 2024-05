Los detalles del pacto todavía no son públicos, una vez que siguen abiertas las negociaciones para sellarlo y en el que se busca involucrar a los dos países tanto en el rescate del galeón y del supuesto tesoro, como para la preservación de los valiosos objetos que se encontrarían ahí, siempre y cuando se desarrolle con éxito la operación en aguas profundas.

Ese acuerdo, agregó el embajador, podría tener la colaboración de las organizaciones internacionales especializadas en la materia, como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el fin de crear un nuevo paradigma en materia de protección del patrimonio subacuático .

Según el diplomático, el patrimonio subacuático es un asunto que debe analizarse de manera global, porque se trata de un legado compartido de extraordinario valor. Considero que cuando se habla de la historia compartida, del legado común entre países como España y Colombia, ese tesoro, esa historia es extraordinaria , afirmó. Reiteró: la disposición del gobierno de España para seguir analizando todos los asuntos de nuestra agenda cultural, de ese legado común, atendiendo las sensibilidades colombianas aquí y en España de todos los asuntos de manera constructiva y proactiva .

La postura del actual gobierno español difiere en lo esencial a lo que decía la anterior administración española, del conservador Mariano Rajoy, cuyo jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, y su entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, apelaban a la legislación internacional de la Unesco para defender la supuesta propiedad de España del legado que descansa en el fondo del mar. “El galeón San José es un barco de Estado. Se trata de un barco de Estado, de guerra, no privado, por lo que hay una titularidad del Estado donde esté abanderado el pabellón del navío. No se trata de dilucidar en una sentencia quién es el legítimo dueño del patrimonio subacuático hallado, porque, según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario”, defendía entonces García Margallo.