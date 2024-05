Blinken fue cuestionado sobre el tema durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde respondió a un senador que la situación de los terrenos de Vulcan está sujeta a un procedimiento de arbitraje en este momento y añadió que hemos planteado el punto de manera genérica al gobierno de México, incluido al Presidente, de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones .

Puede ser que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio , insistió el mandatario.

Dejó claro que no hay una expropiación en marcha y afirmó que se mantiene la clausura por daños al medio ambiente impuesta en mayo de 2022 a la mina Sac-Tun (antes Calica), que ocupa un terreno de unas 2 mil 400 hectáreas en las costas de Quintana Roo. Mientras yo esté de Presidente no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio , enfatizó.

En respuesta al secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, quien el martes declaró que una eventual confiscación de los terrenos de la empresa Vulcan Materials en Playa del Carmen no es una buena forma de atraer inversiones , el Presidente opinó en su conferencia de prensa cotidiana en Palacio Nacional que el funcionario estadunidense no sabía bien de qué se trataba .

El gobierno de México no quiere traer al país inversión a cualquier precio y mucho menos que venga a destruir nuestro territorio , aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Claro que no , expresó López Obrador. Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte .

Al recordar que su gobierno ha buscado un acuerdo con la empresa, a la que ha ofrecido comprarle los terrenos para convertirlos en un área natural protegida, señaló que la minera estadunidense ha rechazado la oferta.

El mandatario presentó un video que, expuso, su gobierno hará llegar a la opinión pública estadunidense para que se comprenda el porqué de la clausura de la cantera.

En el material se señala que Vulcan Materials es la mayor productora de agregados pétreos para la construcción en Estados Unidos .

Agrega que a fin de “evadir el artículo 27 sobre el dominio directo de los recursos naturales y su explotación, Vulcan Materials se asoció en 1986 a Calizas Industriales del Carmen, Calica, fundada por Grupo ICA, empresa mexicana que vendió en 2001 la totalidad de sus acciones a Vulcan, que se quedó como dueña absoluta del negocio operando bajo la figura de una filial con un nuevo nombre: Sac-Tun.