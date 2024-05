En esta edición compite con filmes como Emilia Pérez, musical ambientado en México dirigido por el francés Jacques Audiard, y Kinds of Kindness, del griego Yorgos Lanthimos.

Gomes, que participa por primera vez en Cannes, saltó a la fama con Tabú (2012), premiada en la Berlinale. Rodada en blanco y negro, es una historia compleja, ambientada en la época colonial pero que alterna escenas teatrales con imágenes rodadas en la actualidad.

Gomes pasea su cámara por mercados de Tailandia, templos birmanos, restaurantes japoneses, y luego alterna esos planos con decorados de interiores.

A falta de dos días para cerrar la competición, todas las expectativas se centran en el iraní Mohammad Rasoulof y su película The seed of the sacred fig, prevista para el viernes.

Una Cierta Mirada

Hasta este martes no se supo que el cineasta, que huyó de su país tras ser condenado a cinco años de cárcel y a recibir latigazos, presentará en persona su película, según confirmaron los organizadores.

El director, de 51 años, regresará a la Croisette por primera vez desde 2017, cuando ganó el premio Una Cierta Mirada por Un hombre íntegro. Su nueva película cuenta la historia de un juez iraní que cae en la paranoia y empieza a sospechar de su propia esposa e hijas durante unas protestas en Teherán, según un comunicado del certamen.

Rasoulof anunció la semana pasada que había salido del país de forma clandestina, a pie, un viaje que calificó de agotador y peligroso .

Ya había estado en prisión entre 2022 y 2023, y salió sólo gracias a una amnistía general acordada a miles de personas tras las grandes manifestaciones pro democracia que sacudieron el país.