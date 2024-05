Roger, por todo lo que has hecho por el cine, la Academia, Hollywood y el cine independiente te lo agradecen , dijo a Corman el cineasta Quentin Tarantino, ganador de un Óscar, en su ceremonia de entrega. Pero, lo más importante, por todos los momentos raros, geniales y locos que has puesto en pantalla, los amantes del cine del planeta Tierra te dan las gracias .

Momentos geniales

La obra de Corman –produjo más de 300 cintas y dirigió unas 50– estuvo repleta de esos momentos extraños, geniales y locos. Los filmes se rodaron rápidamente a bajo costo y sólo unas pocas perdieron dinero.

Abarcaban géneros como ciencia ficción, terror, adolescencia rebelde, los cuentos de Edgar Allan Poe y muchos más. Sus títulos no eran precisamente sutiles: El ataque de los cangrejos gigantes (1957), Las mujeres vikingo y la serpiente de mar (1957), Teenage Cave Man (1958), A Bucket of Blood (1959), Creature from the Haunted Sea (1961), Bloody Mama (1970), Gas-s-s-s (1970), Galaxy of Terror (1981) y Piranhaconda (2012).

Pasados los 90 años, seguía siendo prolífico, produciendo películas con títulos como Cobragator y Death Race 2050.

Creo que para tener éxito a largo plazo, a menos que seas un Federico Fellini o un Ingmar Bergman o un verdadero genio del cine, tienes que entender que estás trabajando tanto en un arte como en un negocio , afirmó Corman a un sitio web de cultura pop en 2010.

Dio a conocer a estrellas como Jack Nicholson, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Sandra Bullock, Talia Shire, William Shatner, Peter Fonda y Dennis Hopper.