Al margen de esa circunstancia, se trató de una fiesta memorable en la sala principal del máximo recinto cultural del país, llena casi en su totalidad, en la que se rindió homenaje no sólo a la trayectoria de ese ensamble vocal mexicano, que se caracteriza por interpretar música popular a capella y sus lúdicas actuaciones, sino también al canto, la amistad, la alegría y la vida.

Ya con el ánimo en cénit, la primera parte de la gala cerró con cinco temas de Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri y la participación del actor Mario Iván Martínez, embajador de la música del Grillito Cantor desde hace 17 años.

Fue un regreso a esa época en la que el ensueño y la fantasía aún eran permisibles y que tuvo como protagonistas a las canciones Lunada, Bombon I, La fiesta de los zapatos, El ropavejero y Llueve.

En la segunda parte del programa habría otro guiño a esos años de infancia, con la interpretación de la Chespirito Suite, en homenaje al comediante Roberto Gómez Bolaños con la participación, también como invitado, del actor Edgar Vivar, quien en su papel de El señor Barriga, personaje de El Chavo del ocho, se apersonó en el escenario para anunciar que el concierto debía suspenderse , porque no se había pagado la renta del teatro.

Este segmento de la gala estuvo dedicado en su mayoría al repertorio mexicano y al romanticismo, con temas llegadores que invitan a celebrar con un buen trago en la mano, suspirar por el amor posible o imposible, o hacer de tripas corazón para que las lágrimas no traicionen.

Se escucharon La chancla, de Alfonso Esparza Oteo; No volveré, de Manuel Esperón; Sombras, del ecuatoriano Carlos Brito; Como yo te amé, de Armando Manzanero, con la joven cantante Eyder como invitada, y Son de la vida, de José Galván. ¡Cómo mantenerse indiferente ante tal repertorio! El público se convirtió en esos momentos en espontáneo coro que acompañó el canto del ensamble.

El concierto cerró con un clásico de las grandes bandas, In the Mood, entre la euforia de una concurrencia que no deseaba ver terminada la velada y pedía una pieza más. Exigencia a la que el sexteto accedió en dos ocasiones.