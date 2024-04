Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de abril de 2024, p. 25

Madrid. Relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmaron ayer que Israel violó el derecho internacional con el bombardeo del 1º de abril contra el consulado de Irán en Damasco, capital de Siria, que se saldó con la muerte de 16 personas, entre ellas siete miembros de los Guardianes de la Revolución y que llevó a Teherán a responder el sábado con un ataque con drones y misiles contra territorio israelí.

Todos los países tienen prohibido privar de forma arbitraria a personas de su derecho a la vida en operaciones militares en el extranjero; también en operaciones contra el terrorismo , subrayaron, antes de insistir en que los asesinatos en territorio extranjero son arbitrarios cuando no están autorizados por el derecho internacional .

Argumentaron que Israel no parece haber llevado a cabo un ataque en defensa propia debido a que no ha presentado pruebas de que Irán estuviera cometiendo un ataque armado , y subrayaron que las autoridades israelíes no han presentado justificación legal para el bombardeo o informado del mismo al Consejo de Seguridad de la ONU, tal como establece el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

Añadieron que la fuerza ilegal no fue usada sólo contra fuerzas armadas iraníes, sino también contra territorio sirio .