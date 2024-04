Martín Arceo S.

Viernes 12 de abril de 2024, p. 9

La historietista Trina Robbins, la primera persona del género femenino que dibujó profesionalmente los cómics de la Mujer Maravilla, creados e ilustrados por varones desde su presentación en 1942 hasta mediados de la década de 1980, murió el miércoles a los 85 años en un hospital de San Francisco, California, como resultado de un accidente cerebrovascular, dio a conocer su pareja desde 1977 Steve Leialoha, también ilustrador de cómics. Fue activista a favor del feminismo, así como promotora de la lectura e impulsora de la participación de las mujeres en la narrativa gráfica.

Robbins irrumpió en la cultura pop en los sesenta, durante los cuales fue amiga de Jim Morrison, el vocalista deThe Doors, y de los integrantes de The Byrds. A finales de esa década dirigió una tienda de ropa en el East Village de Nueva York, en la cual confeccionó atuendos para Mama Cass Elliot, de la agrupación The Mamas and the Papas; el cantante Donovan, así como a David Crosby, de los Byrds y de Crosby, Still and Nash, entre otros artistas.

En 1969 creó el icónico, minúsculo uniforme de la heroína de historietas de horror Vampirella para la editorial Warren, y un año después fundó It Ain’t Me Babe Comix, el primer cómic realizado totalmente por mujeres. Uno de sus proyectos fue Wimmen’s Comix, en el cual presentó a la primera protagonista abiertamente lesbiana.