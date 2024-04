Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de abril de 2024, p. 8

Amy Winehouse grabó el impresionante acústico que ofreció en 2006 en el programa irlandés Other Voices en 2006, realizado en la iglesia Saint James, del pequeño pueblo pesquero Dingle. Interpretó parte de su segundo álbum, Back to Black, lanzado en la cúspide de su carrera mundial.

El estreno de ese concierto, anunciado por redes sociales, será hoy en el canal de YouTube de Winehouse. Se invita a los fans a unirse a las 18 horas y ver esa actuación en su totalidad titulada Live on Other Voices 2006: Full Show.

Se escucharán los temas: Tears Dry on Their Own, Love Is a Losing Game, Back to Black, You know I’m No Good, Rehab y Me & Mr Jones.