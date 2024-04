Más reciente, una diputada de Podemos, Beatriz Galiana, defendió a su manera los derechos de los niños y las derechas de las niñas , mientras una parlamentaria canaria, también de la formación morada, afirmó que a los jóvenes y a las jóvenas, si así se dice, si no le añadimos una arroba como decimos nosotros para ponerle perspectiva de género . O la habitual forma de hablar de la ex ministra de Igualdad y dirigente de Podemos Irene Montero, responsable de frases como habrá una charla con portavoces y portavozas de todo el grupo confederal o cuando afirmó: Levantad la voz quienes os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades y señaló que quien lo desee puede llevar a su hijo, a su hija, a su hije a una terapia de conversión .

La RAE ya emitió un dictamen sobre el sexismo en el lenguaje en 2020, cuando se le consultó para hacer modificaciones al texto constitucional con el fin de eliminar todas las connotaciones que, a juicio de los políticos, eran machistas o discriminatorias. El documento fue muy contundente con el sentido de los cambios que se querían llevar a cabo, pero la respuesta de la clase política llegó tres años después, con la aprobación de un texto titulado Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la administración parlamentaria y acordado durante una reunión de la Mesa de las Cortes Generales que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2023. Ese documento fue enviado a la RAE para su análisis y potencial aplicación, y su respuesta fue precisamente el dictamen que entregaron esta misma semana a los parlamentarios.

Uno de los académicos que firmaron esa respuesta por unanimidad fue el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien resumió el contenido en un mensaje en sus redes sociales: Tirón de orejas de la RAE a ciertos parlamentarios oportunistas y/o tontos y tontas del ciruelo o la ciruela. Aprobado en el pleno del pasado jueves. Por unanimidad .

La nota hecha pública de la RAE critica la interpretación del llamado masculino inclusivo , que el Congreso recomienda evitar, para ser sustituido por diferentes fórmulas y recuerda que el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) en un gran número de contextos y que, si se tiene en cuenta el criterio del Congreso, se podría entender que es sexista el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo o el lenguaje de la literatura, el ensayo, la ciencia, el cine, el periodismo, la legislación y tantos otros ámbitos .

Por tanto, concluye que no se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse y que no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española .