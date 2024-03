Mencionó que en la capital se deben instalar varios albergues, porque no queremos que los migrantes sufran en la calle. Para eso estaremos implementando varias medidas que tienen que ver con un techo digno y seguro, así como apoyo en sus derechos y garantizar que la estancia en la Ciudad de México sea lo mejor que se pueda, una ciudad que es solidaria con los migrantes .

Tras el enfrentamiento entre personas que habitan el campamento de la calle Roma y un migrante haitiano que pernocta en la Plaza Giordano Bruno, la candidata de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que en esta ciudad no debemos tener campamentos en la calle , por lo que señaló que para quienes buscan llegar a Estados Unidos se debe reivindicar lo que plantea la Constitución, es decir, hacer la ciudad un refugio y que sea amigable .

Al respecto, el gobierno local admitió que está atorado el diálogo con ese grupo, que se identifica como de una comunidad indígena, pues exigen que se construyan viviendas para sus integrantes en dicho predio, lo cual no es posible porque no procede la expropiación y los dueños no quieren venderlo para ese fin.