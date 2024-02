Jesús Abraham Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 3

La artista mexicana Fabiana Moch quedó entre los 80 finalistas de la Bienal de Ilustración 2024 por su trabajo sobre el desplazamiento forzado en Palestina. Los participantes exhiben su trabajo en una exposición en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México.

En entrevista con La Jornada, la joven ilustradora relata que su obra sobre Palestina nació “desde el coraje, el hartazgo y el bombardeo de información que vivimos en nuestros días y que hace que la información llegue a nosotros, porque visibiliza el genocidio televisado que está ocurriendo en la franja de Gaza.

Me impacta cómo en Occidente recibimos una cantidad inmensa de noticias sobre los muertos y la violencia que está sufriendo la población de esa región, y a pesar de ello podemos continuar con nuestras vidas como si nada. Ese contraste me impactó, creo que no hablamos lo suficiente sobre ello. En ocasiones, el silencio es un privilegio, y eso fue lo que me llevó a plasmarla .

El jurado del evento que organizó Pictoline estuvo conformado por Andy Ristaino, artista y escritor galardonado con un premio Emmy por su trabajo en Hora de aventura; la brasileña Efe Goody, destacada artista visual y realizadora de performances; Danielle King, escritora y curadora estadunidense, y Sebastián Acampante, fundador del reconocido encuentro de diseño TRImarchi.

Sobre el proceso creativo, Moch añade que fue un poco caótico , y especifica que conceptualmente no quiso detallar el rostro de los personajes con la intención de evocar una sensación de generalidad. Quería que cualquiera pudiera sentirse identificado y retratar la idea de la migración forzada, casi con la pistola en la nuca .