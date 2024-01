I

nteresante el estalinismo taurino provocado por el poder económico del monopolio, y si bien algunos entrevistados no tenían inconveniente en dar su nombre, la mayoría solicitó el anonimato para hablar con más libertad .

Una diseñadora gráfica: Los carteles, en su mayoría, están hechos al aventón, sin tomar en cuenta al aficionado ni la grave crisis que enfrenta la fiesta, a la que le urgen otros niveles de propuestas, más los nuevos precios son para que el grueso de la gente no acuda; siguen sin tener conciencia del significado de la tradición taurina en México. Es un serial poco serio, por decir lo menos .

Un importador: Es increíble que una plaza del tamaño de la México cobre lo mismo que un coso de 2 mil localidades. ¿De qué se trata? ¿De que la gente no vaya o de que sólo asistan los pudientes? ¿Un escenario elitista de 42 mil localidades? En lugar de abaratar las entradas con carteles atractivos y publicidad llamativa para comprobar las ganas del público por volver a ver toros, suben los precios sin ningún control de las autoridades .

Un ganadero experimentado: “No me parece un serial a favor de la fiesta sino contra la economía del público, y unos carteles que para nada justifican esos aumentos de las entradas. De cierto populismo pasaron al elitismo, gracias a la alcaldía Benito Juárez, y así no puede ser y además es imposible, como dijo El Guerra, o como dice una canción: es posible pero no tiene caso. Insisten en no abrir el abanico a ganaderías más encastadas, con bravura exigente y emocionante, y a nuevos toreros con algo que decir. El caballito me resulta ventajoso y tedioso y los carteles rematados, escasos, como el bolsillo”.