a fecha exacta de su nacimiento no se sabe, pero sí cómo tres sucesos y algunas travesuras, en 1954, se catalizaron para darle nombre: rocanrol. Y una de las primeras ocasiones en usarse fue a principios de aquel año en Cleveland, Ohio, donde las noches eran tomadas por asalto por un programador y locutor de la estación radiofónica WJW conocido como DJ Moondog. Su emisión estaba cargada de ritmos surgidos en los campos de algodón y en algunas iglesias. Moondog infería que aquellos cantos, mezcla de lamentos y cachondería, provocaba entre su joven audiencia frases como Lets go rocking and rollin, baby. El éxito de Moondog entre los adolescentes de Ohio lo llevó, en julio de ese mismo año, a la cabina de WINS (1010 AM) en Nueva York. Así, Alan Freed – Moondog– propagó entre millones de jóvenes un género musical llamado rocanrol. En otro caso del mismo tema, en mayo de 1954 vio la luz Rock Around the Clock canción grabada por Bill Haley & His Comets agrupación ya conocida por su éxito Crazy Man, Crazy. La imagen de ejecutivo de Haley no impidió ser considerado como rocanrolero de cepa cuando un año después su versión de Rock Around the Clock, llegó al primer lugar del hit parade y también consiguió ser incluida en la película Blackboard Jungle lo que la conviertió en banda sonora de aquella generación de nacientes rebeldes. Y la tríada de hechos por lo que se otorga a 1954 como el año del surgimiento del rocanrol tiene que ver con un joven, entonces de 19 años, llamado Elvis Aron quien el cinco de julio de ese año cantó en el estudio de Sun Records un blues titulado That’s All Rigth, compuesto ocho años antes por Arthur Crudup. Elvis, al interpretarlo, le movió el tempo siendo seguido por la guitarra de Scotty Moore y el contrabajo de Bill Black. Aquel blues sonó, a lo que después sería conocido en el mundo y hasta nuestro días como rocanrol, el cual devino estandarte sonoro de diversas juventudes en estos pasados setenta años.