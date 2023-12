E

ste año que concluye fue para Rafael Mendoza muy afortunado y aleccionador , ya que pese a situaciones pospandémicas y de otra índole, por las que aún no se veía claro el porvenir en el ámbito musical, pudo encontrarse con su público, con el que a lo ancho y largo de la nación y el extranjero, en teatros, peñas, bares y grandes escenarios, celebró 35 años de labor autoral.

En amable charla Rafa Mendoza hace un recuento de su vida artística y la importancia de su quehacer. De entrada cuenta que todo comenzó en un barrio de la Ciudad de México, como tantos en los que la palomilla se reunía a trovar por gusto y afición.

“Comencé a través de la guitarra, cosa muy común en jóvenes. El encuentro con otros muchachos que tocaban la guitarra e interpretaban canciones latinoamericanas, me permitió sentir la música en colectivo, encontrarme con piezas que se distanciaban de lo que escuchábamos en la radio y, al final, imaginar que podía escribir mis propias canciones para decir lo que me parecía importante y necesario en aquellos años.

“Mi vida y mi trabajo es la canción –asegura ahora el artista nacido en la Ciudad de México hace 63 años–. Es también lo que más me gusta hacer y para la actividad que mejor me siento capacitado (...) Es un oficio que me colma de placer, alegría y desafíos.

“Tengo la convicción de que la tarea de un trovador es cantar su tiempo. Y todo tiempo se expresa en la dimensión colectiva y en la íntima. Como autor, intento alejarme de los lugares comunes del discurso amoroso. He huido, por convicción, del panfleto y la canción coyuntural, para contar nuestras realidades desde lo que yo considero esencial.

En lo musical, me conduzco con la idea de que toda la música es mía. He sido capaz de escribir boleros, rancheras, bossanovas, blues, sones mexicanos, sones caribeños, ska, tango y he coqueteado, incluso, con el reguetón y el rap. Sigo creyendo firmemente que la canción es una creación que puede, por sí misma, contener, mostrar y sugerir todos los elementos de la música.

Acerca de su método o rigor creativo expone: “no sé si lo que te cuento sea un método: Escribo cantando. Es decir, hago música y letra al mismo tiempo. Intento construir el texto contemplando el sentido preciso de palabras y frases, la medida de los versos, el ritmo de los mismos, la sonoridad de las frases y las posibles imágenes que la palabra genera. Procuro un discurso armónico que se distinga de los turnaroundsrecurrentes en la canción popular, al menos en ciertos puntos melódicos y armónicos. Me exijo la mayor capacidad de síntesis y busco que la estructura de la canción tenga una dinámica rica y una melodía cantable”.