Mulligan habló con The Associated Press sobre el camino que recorrió hasta convertirse en Montealegre y en torno a las personas que la ayudaron a llegar allí.

Podría resultar sorprendente escuchar eso para una actriz con dos postulaciones al Óscar, un premio Tony y una larga lista de películas extraordinarias y papeles envidiables. Simplemente no se puso muy valorada y prefirió el viejo dicho de Laurence Olivier: ¿por qué no intentas actuar?

La británica expresó: estaban repartidos por todo el set. Aunque no sé si puedes ver alguno de ellos. Para ser honesto, no son muy buenos. Y el que está en el pasillo no soy yo. Esa era la Felicia original .

Maestro abarca décadas y requeriría que la actriz la interpretara desde los 24 años, en 1946, cuando conoció a Bernstein en una fiesta, hasta su muerte en 1978 a los 56 años. Por tanto, el cabello y el maquillaje tendrían que hacer que ella, de 38 años, pareciera más joven y mayor, además de representar su evolución y famosos estilos de ropa y peinado durante los años 50, 60 y 70.

En las primeras escenas, filmadas en blanco y negro y en película, aprendió que los trajes que resaltan en ese formato pueden no verse muy bien en la vida real, pero Mark Bridges, diseñador de vestuario ganador del Óscar por The Artist, era competente en ambos. Sin embargo, su favorito de todos los looks fue probablemente el dramático vestido azul que usó para la presentación de MASS.

Era el mejor vestido para marcharse , señaló Mulligan. Pensé, esto es increíble porque ella simplemente no puede soportar estar allí para verlo recibir los elogios .

Fue una experiencia interesante verse envejecer a través del maquillaje y las prótesis.

“Me encantó tener más de 50 años. No sé por qué, sólo pensé: ‘es probablemente mi punto ideal’. Creo que esto es lo que siento en mi alma. El maquillaje era increíblemente real, pero en cierto modo presenta esta crisis de mortalidad ligeramente extraña en la que te miras y dices, bueno, así es exactamente como me veré si alguna vez me enfermara. Es un poco alucinante.”

Una vez incluso confundió a un médico que había venido a recetarle algunos antibióticos y no creía que tuviera 12 semanas de embarazo y le preguntó “¿estás segura? y ¿cómo lo sabes?

Me pregunté ¿por qué este doctor es tan raro? Luego me miré al espejo y me di cuenta, oh, es porque Sian (Grigg) y Duncan (Jarman) me hicieron parecer de 56 años y habría sido un bebé milagroso , sostuvo Mulligan. “Fui a maquillarme y dije ‘un médico acaba de mirarme y pensó que tenía más de 50 años’. Felicitaciones porque es un maquillaje bastante bueno”.

Para la británica, una reseña que la califique de encantadora es casi lo peor que una persona puede escribir. Le entristeció saber que así es exactamente como la mayoría de los críticos describían el trabajo de Montealegre.

“Recibió muchos comentarios de ‘es encantadora’ y esas críticas condescendientes, mediocres e intermedias”, destacó la actriz. “Simplemente pensé, oh, Dios, ya sabes, casarme con Leonard Bernstein, quien es como tocado por Dios y luego recibir una crítica que dice ‘ella está bien’”.

Pero algo más también resonó. En una de las grabaciones, Mulligan agregó: estaba hablando del Actors Studio y decía que le resulta tan vergonzoso que estos actores se lancen a llorar y contar todos sus secretos y pretender ser animales y qué ridículo .

Tiene la teoría de que, al igual que ella, Montealegre simplemente estaba nerviosa por comprometerse por completo porque no quería fracasar. Maestro le dio a Mulligan el espacio para finalmente entregarse a ello.