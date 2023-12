Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 18 de diciembre de 2023, p. 2

Un pájaro alcaudón se posa en un bello collar de hilos de plata gracias a una innovación de la técnica tradicional de filigrana, que consiste en romper el tejido plano para alcanzar volumen a través de las manos maestras del artesano oaxaqueño José Jorge García.

Piezas talismánicas inspiradas en mitos prehispánicos, entre ellas un sapo, así como la cigarra que alegre volvió a cantar después de la pandemia, acompañan este logro de la orfebrería en la pieza que nació de la colaboración de José Jorge García y Daniel Brena, la cual es una de las seleccionadas para la exposición Arte/Sano ÷ Artistas 7.0, que se exhibe en el Museo de Arte Popular.

Instalada en el recinto del Centro Histórico, se muestra el trabajo de 44 equipos de artesanos y artistas para crear obra de arte popular, con propuestas en barro, cerámica, textiles, fibras naturales y cartonería.

Técnica innovadora

José Jorge García lleva 45 años en su oficio, aprendió la técnica de filigrana desde los 11, ayudando en el taller de su padre, conocedor de la elaboración de los Valles Centrales de Oaxaca. El arte de la filigrana consiste en elaborar delicadas figuras con finos hilos de plata.

Este alcaudón es especial porque normalmente la filigrana es plana , explica Daniel Brena. Poco a poco comenzamos a darle volumen, lo cual fue muy complicado; no es arte de las habilidades de la filigrana, más bien es del modelado o la cerámica.

Para lograr el objetivo, trabajaron con la ceramista Isabel Sánchez Salgado, quien hizo una pieza para que José Jorge García viera cómo funciona el volumen, como las alas y el cráneo.

Después, trabajar la filigrana como si fuera una escultura, en una interpretación intermedia. Con los hilos del metal, material frágil, se fue embutiendo para dar la ilusión de modelado. Hicimos mínimo tres piezas hasta lograr un ave en tres dimensiones.