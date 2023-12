Ambas iniciativas (el festival y el libro) tendrán lugar dos años después de que, debido a la pandemia de covid no pude presentarme a recibir el Premio Internacional de Poesía Golden Magnolia 2021 (en Shanghái), motivo de júbilo, porque soy el único autor de habla hispana en recibirlo.

“Como lector y crítico literario, aún tengo las mismas dudas, temores y alegrías que la mayoría de los poetas. En una sociedad tan convulsionada en la que prevalecen tantas situaciones tristes, aún me pregunto si lo que hago vale la pena.

Sigo escribiendo poesía por terco y necio. Ha sido una vida de 42 años dedicado a ella. No sabré mucho de las modas literarias, pero en mi mundo soy feliz, porque encuentro refugio en mis colegas, libros y poemas , explicó el poeta en entrevista con La Jornada.

Además de leer fragmentos de su obra, Margarito Cuéllar será ponente en foros de debate. Una de las charlas más esperadas versa sobre la relación entre literatura e inteligencia artificial (IA).

Es un tema actual y con futuro, aunque apenas estamos encontrando el hilo; mi experiencia ha sido a través del ensayo, pero no es que ponga a la tecnología a crear un texto, sino que hago experimentos, como cuando hacía mi tesis doctoral sobre el aforismo en México; logré recabar datos específicos y fechas , puntualiza el autor de En el hotel de la vida todos somos extranjeros.

“La IA es un reto muy importante para nosotros los docentes. En la actualidad los alumnos pueden usarla en cualquier tarea. La cuestión de fondo es que esta tecnología pone a prueba a la inteligencia humana en el sentido de qué tan capaces somos para no volvernos tan dependientes de ella, así como evaluar los posibles efectos contraproducentes.

Usé la IA para pedirle una lista de escritoras contemporáneas y lo hizo sin problema. Sin embargo, cuando le pedí un aforismo, lo hizo fatal. Ni siquiera llegaba a un tuit. Estoy convencido de que ésta nos puede ayudar con ciertas noticias, cifras, documentos, apuntes o reseñas, pero jamás llegará al nivel de la creación humana.

El autor de más de 15 libros de poesía y ensayo, cuya obra fue recogida en varias antologías de narrativa y aforismos, se inspira en temas de actualidad, como la naturaleza, sus hijos, la migración o la guerra, para mantener en forma la llama de su escritura.

“La palabra es algo deslumbrante. Por esa razón también sigo estudiando a poetas de otras latitudes. Silvia Tomasa Rivera, Vicente Quirarte, Eduardo Langagne y Eduardo Casar son algunos poetas de mi generación que siguen esparciendo sus granitos poéticos en el mundo.