Domingo 20 de agosto de 2023

Dice aquí que somos íconos del rocanrol . Niklas Almqvist, guitarrista principal de la exportación punk sueca llamada The Hives está leyendo en voz alta una etiqueta promocional en la portada del vinilo del reciente disco de la banda, The Death of Randy Fitzsimmons. “Regresando con un álbum colosal…”, continúa. Su hermano menor, el líder y vocalista Pelle, revira y con un acento sueco igualmente rotundo, bromea: deberías imprimir eso .

Junto con The White Stripes y The Strokes, The Hives fueron abanderados del renacimiento del rock a principios de siglo. A lo largo de cinco álbumes, sus éxitos fueron muchos. Está conformada por cinco locos que visten de smoking o frac negro y blanco. Vienen de un pequeño pueblo industrial de Suecia, Fagersta y en 2005, explotaron en un foro mexicano, el Circo Volador, con una presentación llena de sonidos salvajes de garage, punk, punkabilly... rocanrol. La banda corroboraba aquella noche en México que deseaba mantener el espíritu del rock . Somos los Hives, de Suecia , gritaba en español el acelerado vocalista en el local de La Viga.

No creemos que lo que desarrollamos sea retro. Hacemos música que tiene valores y sustraemos la buena esencia de ésta hecha desde los años cincuenta; la nuestra tiene elementos nuevos , comentaba Howllin Pelle Almqvist, el irreverente vocalista de la banda a La Jornada en ese 2005.

Hoy día, el quinteto se sigue divirtiendo , ahora con reciente álbum, editado tras 11 años desde su Lex Hives, última producción publicada en 2012, por lo que el líder Pelle Almqvist y el guitarrista principal Niklas Almqvist hablaron con The Independent sobre su regreso.

Niklas, de 46 años, y Pelle, de 45, están animados. El diario inglés habló con ellos en el último piso de una tienda de discos en Londres debido a que lanzarán su sexto álbum. Nos han encerrado en una cámara hiperbárica , bromea Pelle a modo de explicación.

Pero para los seguidores, el nuevo álbum valió la espera. The Hives retoma esas guitarras Sledgehammer, las voces de papel de lija y los cánticos del patio de la escuela, tan predecibles como entretenidos. El sencillo Bogus Operandi tiene un riff que te pone los pelos de punta. Cuanto más cambian, más permanecen igual.

The Hives es nuestra idea de lo que debería ser una banda y cómo debería funcionar , señala Pelle. No se trata de lo que sentimos como personas. Se trata de lo que estás haciendo . Niklas opina: creo que puedes ver a un terapeuta o puedes tomar 10 cervezas y gritar a todo pulmón en un espectáculo de rock. Somos la segunda cosa. No somos terapeutas . Pelle asiente con la cabeza.