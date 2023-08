Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 8 de agosto de 2023, p. 4

Entregar el corazón al público para que los espectadores vibren, se identifiquen con la música, la escena y el vestuario, y viajen en el tiempo hacia cierto momento en la memoria es el propósito que el coreógrafo y bailarín Ruby Gámez (Monterrey, 1965) ha perseguido en 40 años de trayectoria artística, hito que celebrará hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes con el espectáculo Los sueños se tejen entre sí.

El montaje, en el que participarán 24 bailarines de Monterrey, Torreón y México, conjunta fragmentos de algunas de las coreografías más significativas en su carrera.

Gámez relaciona dicho viaje con un episodio de la película animada Ratatouille, en la que un crítico culinario prueba una variación de ese platillo francés y es remitido a su infancia cuando su madre se lo preparaba. Recordar el sabor de su progenitora lo desarma, ya no escribe nada, porque le da directamente en el corazón .

Gámez se interesa en transmitir esos sentimientos, porque así el ser humano se siente vivo. No es sólo el trabajo, la rutina diaria, cumplir con los compromisos, los gastos, sino también de momentos que se tornan sensibles y sirven para preguntarnos por qué estamos en este mundo , asegura.

Rompecabezas de movimiento

La obra que presentará en el ciclo Temporada de Danza 2023: Palacio en Movimiento es una línea de tiempo , una autobiografía en la que Gámez se vale de anécdotas personales y de la vida profesional para construir una pieza mediante fragmentos de varias coreografías que juntos arman un guion.

Time Life (1996), por ejemplo, es un homenaje a sus padres, quienes se conocieron en los años 40 del siglo pasado, a la vez que alude a una conocida fotografía captada al final de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, donde se ve a un marinero besando a una enfermera. La pieza Andy on Canvas (2004) gira en torno al artista Andy Warhol, quien se vincula con el pop art en los años 60, época en que nació Gámez. Transición (1999) se refiere a su salto del mundo televisivo, en el que incursionó, a la danza contemporánea.

Otros fragmentos se refieren a las coreografías: The Last Days of Disco Parties, El peso de una imagen que golpea, Sueño, Fractura, La mudanza, Me quiero morir, Soy una hoja que mueve el viento, Elementales y El tenista, el beisbolista, el boxeador.

Ruby Enrique Gámez Ruiz es bailarín autodidacta. En los años 80, en Monterrey, ni la Escuela Superior de Música y Danza ni la Escuela de Artes Escénicas tenían nivel de licenciatura.