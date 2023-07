▲ El artista, durante una actuación en Israel en 2022. Hace 20 años lanzó el exitoso álbum Get Rich or Die Tryin’. Foto Afp

Martes 4 de julio de 2023, p. 7

París. El rapero estadunidense 50 Cent comienza una gira mundial que coincide con el aniversario 20 de su primer álbum que lo catapultó una época a la fama, Get Rich or Die Tryin’ (Hazte rico o muere en el intento). En entrevista con la Afp señala que entonces estaba loco .

Probablemente esta sea la última gira de estas proporciones que emprende por todo el planeta, augura el cantante nacido en Queens, Nueva York.

No podré volver a hacer una gira así. Mis proyectos cinematográficos y televisivos no me lo permiten , señaló el músico, que acaba de filmar Los mercenarios 4, con Sylvester Stallone.

Figura del hip hop gangsteril en los años 90, ahora 50 Cent acepta que su público creció con él.

Se hizo mayor. Con mi trabajo en cine y televisión, me dirijo directamente a mi público principal. No quiero perderlos... Me convirtieron en un éxito , acepta.

50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, cumple 48 años esta semana mientras se prepara para embarcarse en la gira Final Lap por Estados Unidos, Europa, Australia y países asiáticos.

Ha vendido más de 600 mil entradas. Sería impresionante para otros muchachos, pero yo soy 50 Cent , dice con una risita.