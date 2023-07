Ana Mónica Rodríguez

Cuatro grandes voces femeninas se unieron a la del músico Guillermo Briseño para recrear un fantástico e insólito periplo en De sirenas y otros monstruos, producción discográfica en la que se desatan el talento y la intuición .

La referencia a las reinas del mar y a las terribles criaturas da título al nuevo disco de Briseño, lanzado por Ediciones Pentagrama, en el que el intérprete, compositor, poeta y fundador de la Escuela de Música del Rock a la Palabra sumó su creatividad al talento de jóvenes cantantes formadas en la institución académica que dirige.

Ayer, durante la presentación del álbum en La Titería, Briseño estuvo acompañado por las sirenas Marisol Portilla, Verónica Ruiz, Nayeli Stanfield y María Veras, quienes junto con el músico interpretaron en vivo algunos temas. También asistió Modesto López, director de la disquera, considerada una alternativa musical en México, la cual cumplirá 44 años.

Briseño es infatigable y hoy el catálogo con toda su producción se encuentra en Ediciones Pentagrama, en plataformas digitales y en físico , señaló López.

En De sirenas y otros monstruos, que consta de 10 temas, participaron Felipe Souza, Ricardo Jiménez, Juan Pablo González, en estudio 13, además de Andrew Donaldson, Víctor Román, Paco Sánchez Loaeza, Octavio Victoria, Rodrigo Flores, Juan Sosa, Aurora Berlanga y López.

La letra y música de los temas La voz de la petenera, Remando despacio, Pregúntale a tu retrato, Dónde estabas, Dignidad, Sopla la esperanza maya, Aleluya y A mí que no me cuenten, son de Briseño; Calling You es de Jevetta Steele y Bob Telson, y Ladronzuela del mar, de Alexis Díaz Pimienta, en esta última la música es del roquero.

Hoy se revientan las cuerdas del mar. Las intensas corrientes submarinas ya destruyen los diques y cortinas, la independencia construye su altar. Una cantante es botana en un bar, pero siendo sirena es otra cosa; es la fiel libertad maravillosa de saberse sentir parte del todo, porque cantar es entonar el modo de encontrar la razón que el alma goza , escribió Briseño para el nuevo disco.

Blues y sinfónica

El cantante, que a lo largo de 60 años ha hecho suyos innumerables escenarios nacionales e internacionales con su rock y blues, también ha compuesto música sinfónica, grabado más de 20 discos y hace 17 años fundó la Escuela de Música del Rock a la Palabra, que dirige desde entonces y la cual ya tiene la certificación de la carrera de técnico profesional en música de rock de la Secretaría de Educación Pública.