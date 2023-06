Respecto al material pvc espumado, Estrada lo conoció en un taller en que trabajaba y lo utiliza desde hace más de ocho años. La rigidez del pvc espumado le permite registrar cosas, por ejemplo, como una punta de metal o un velo . Además, ha podido crear una gran gama de grises que le ayudó a representar el paisaje urbano, con sus volúmenes y sombras.

Estrada no está peleada con la pintura: De pequeña, antes de entrar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, me interesaba mucho la pintura. Toda la carrera me la pasíe pintando. Sin embargo, cuando conocí el taller de grabado en metal me atrajo mucho porque siempre me ha gustado dibujar. Por eso dejé el color, aunque no descarto, en algún momento, retomar la pintura. La cuestión gráfica ayuda mucho a trabajar en blanco y negro, incluso hace más dramáticos mis paisajes. Esto favorece representar la estética particular de la Ciudad de México .

A modo de conclusión, Estrada reconoce que la urbe está conformada por una infinidad de paisajes.

La exposición Zoom, estudios sobre paisaje permanecerá hasta el 23 de junio en la Academia de San Carlos, Academia 22, Centro Histórico.