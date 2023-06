Reyes Martínez Torrijos

Martes 20 de junio de 2023

La compilación poética Me llamo cuerpo que no está reúne escritos de Cristina Rivera Garza publicados de 2005 a 2015 con el ímpetu común de quererse meter en la vida cotidiana y decir que la poesía está en todos lados . Así lo explicó la crítica y académica.

La traductora dijo en entrevista que el título, que será presentado este viernes, explora el lenguaje y muchas otras preguntas indispensables, pero finalmente somos cuerpos aquí y si los tocamos estaría mejor .

Publicada por el sello Lumen, incluye los cinco volúmenes de poesía con temática diversa que Rivera Garza (Matamoros, 1964) publicó en el Fondo de Cultura Económica, Bonobos Editores, Mantis Editores y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes durante una década.

Aquí hay burocracia, momentos de espera, rabia, autobuses, caminatas, árboles (poquitos pero hay), momentos de caos, de múltiples crisis de las que nos vamos haciendo. Justo ahí hay una amalgama y no sería mala idea leer algunas líneas que te pudieran hacer sentir presente donde estás presente.

La escritora destacó que gran parte de su producción literaria en distintos géneros tiene que ver con los retos que implica invitar al cuerpo, traerlo a colación; no perder de vista que la escritura no se hace con la mente, sino con toda la corporalidad y los retos que implica: la relación con el lenguaje, con la vida cotidiana y los múltiples contextos .

En este texto, continuó la narradora, el primer libro reunido tiene que ver con la enfermedad, la madre y lo que lo rodea: hospitales, doctores, lenguaje médico y también de la ciudad. Los últimos textos están más centrados sobre los cuerpos que desaparecen, nos atosigan por no estar ahí, por la falta que nos hacen. Es un recorrido amplio, pero siempre hilvanado que pone en conversación al cuerpo y los retos que éste trae .

Nota roja

Rivera Garza reseñó que los libros incluidos en Me llamo cuerpo que no está son muy distintos en un recorrido muy largo. “Hay trabajos mucho menos autorreferenciales, donde interviene lo narrativo e incluso la ficción. Uno es una versión tachada de un libro de poesía, La muerte me da. El coto es la violencia del lenguaje de la morgue, de la nota roja, de cómo los cuerpos son abiertos y revictimizados muchas veces, que a todos, creo, nos resultó cada vez más obvia durante el calderonismo.

“El libro Viriditas es una exploración de qué hace la nota personal, una especie de diario poético con oraciones sueltas, de cómo eso es capaz de poner en situación de compartencia una experiencia personal basada en el color verde, por ejemplo.”