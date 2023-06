Juan Ibarra

Domingo 4 de junio de 2023, p. 7

Leticia Servín ha sabido ver el lado más luminoso de la vida gracias a la música. Fue ésta la que le permitió atravesar la desesperación y el dolor ocasionados por la separación de su hijo, Dante, durante casi tres años. También ese ha sido el vehículo mediante el cual ha canalizado una buena parte de los sentimientos que experimentó y que continúa sintiendo todavía ahora.

Eso que me hicieron fueron tres años de tortura, para mi hijo y para mí. Fue un tiempo de oscuridad, tenebroso, que tuve que atravesar para poder rescatar a mi hijo, y por eso mismo, ese retrato de violencia que viví, dediqué el disco a los niños , explicó Servín en entrevista. Es un disco de cariño, de amor, a las infancias. Creo que quiero resaltarlos porque es un entorno de violencia por el que atraviesa la infancia .

Sin embargo, su nuevo disco comenzó a surgir incluso antes de separarse de Dante, durante el tiempo en que lo estaba gestando en su vientre. Fue entonces cuando compuso el tema que da nombre al álbum. “Le cantaba a mi hijo hasta el último día que me lo robaron: ‘duerme, duerme, mi niño’”, contó. Estoy segura de que mi hijo no me olvidó por lo que le cantaba .

Colibrí, semilla querida tiene como portada una gallina colorida. Pues creo que finalmente son la de los huevos, finalmente es la que hace crecer al pollito. Es muy inteligente la gallina, es buena negociadora. En otro tiempo de mi vida me sentía más gato, ahorita siento que soy una gallina. El pollito sí me recuerda esa ternura, se parecen, hay una relación muy bonita en el aprendizaje que tiene la gallina con su pollito a semejanza nuestra , detalló.

A pesar de estar dedicado a niños, la nueva música de Leticia no es exclusiva para infantes, pero sí pensé en todas las infancias, y traté de que todas las canciones tuvieran un hilo conductor. Todas son divertidas, alegres, invitan a cantar; esa es la idea , sostuvo.