Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023, p. 4

El escritor Salman Rushdie escribe un libro sobre el brutal ataque que sufrió en agosto pasado, en el que abordará lo que sucedió, su significado y lo que le rodea, no es el libro más fácil de escribir en el mundo, pero es algo que necesito superar para hacer cualquier otra cosa, no puedo empezar una novela que no tenga que ver con esto si ignoro el coloso que está en la habitación , expresó en un video que difundió el Hay Festival, que se desarrolla en Reino Unido y le otorgó una medalla al novelista.

El autor indobritánico de 75 años advirtió que sería un libro corto, de unas 200 páginas, como adelantó a los editores sobre el actual desafío de escritura en torno a las heridas con cuchillo que recibió mientras dictaba una conferencia literaria en Chautauqua, una pequeña ciudad al norte de Nueva York. El incidente puso su vida en grave peligro, por el que estuvo seis semanas en el hospital, perdió el ojo derecho y el movimiento de una mano.