Pero, ya eso no se puede hacer; se corrigió la ley; ya no se puede hacer una operación de esas en bolsa sin pagar impuestos. Entonces ya, aunque la operación no se realizara durante mi gobierno, cuando se haga tienen que pagar impuestos . Así de sencillo.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador lo dejó en claro: aunque la operación se haga ahora (o después), de todas maneras van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes, en que las operaciones en bolsa estaban exentas, lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigroup: simularon y no pagaron, porque había complicidad con el gobierno de Fox .

ras la estrepitosa caída y la consecuente encuerada pública del tóxico barón Germán Larrea por su fallida compra de Banamex (y de pilón por su intentona de cobrar 9 mil 500 millones de pesos al erario por una inexistente expropiación de vías férreas), quien se haga de la propiedad de esa institución financiera (ahora o en 2025, según calendario de Citigroup) no podrá frotarse las manos como en 2001 lo hiciera Roberto Hernández y su pandilla, porque la operación no estará exenta de impuestos, así sea que la venta se realice en paquete o segmentada mediante el mercado de valores.

Y como recordar es vivir, va un recuento de lo que en la tribuna de San Lázaro (7 de junio de 2000) denunció el entonces diputado Pablo Gómez, hoy al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera: un listado con 747 nombres de empresas, particulares y políticos beneficiarios del Fobaproa (muchos de forma ilegal), y divulgó la relación exactamente como la mandó el IPAB .

¿Quiénes aparecen? Entre otros, General Motors, Videovisa (propiedad de Televisa), Salinas y Rocha, Elektra (ambas de Salinas Pliego), TAESA, Hoteles Aristos, Dina (ex paraestatal privatizada a favor de Raymundo Gómez Flores), Gutsa (de Antonio Gutiérrez Cortina), Cementos Cruz Azul, Desarrollo de Club de Golf Lomas, IUSA (de Carlos Peralta), Mexlub (Salvador Martínez), Protexa (familia Lobo), Estrella Blanca (asociada a Martita Sahagún y a sus hijitos), Home Mart, Pelletier, así como varias autopistas carreteras (también “rescatadas por Zedillo) y hasta el parque recreativo Reino Aventura.

Entre los particulares aparecen Javier Aguirre Vizzuet (hijo de Ramón Aguirre Velázquez, ex regente del distrito Federal), Agustín y Eduardo Legorreta (ex de Banamex y del Consejo Coordinador Empresarial; el segundo, encarcelado por fraude bursátil), Jorge Lankenau (ex de Banca Confía, en la que participó Alejandro Junco de la Vega, del periódico Reforma), Carlos Cabal (defraudó a Banco Unión y hoy tan campante), Carlos Hank Rhon, Justo Fernández (yerno de Maximino Ávila Camacho), Loret de Mola (no precisa el nombre), Emilio Maurer Espinosa (ligado a los negocios del futbol profesional y a otras gracias), Rogelio Sada Zambrano (panista y empresario), Alberto Santos de Hoyos (entonces senador priísta), Francisco Labastida y Vicente Fox. Solo finísimas personas.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, el muladar bancario que, 28 años después, se niegan a limpiar.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com