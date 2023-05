A favor de que el gobierno adquiera Citibanamex

lo largo de estos últimos cuatro años México ha recuperado soberanía nacional en distintos rubros, y ahora que está por venderse Citibanamex se presenta una oportunidad inmejorable. Todos los países reconocidos como demócratas y/o desarrollados tienen cuando menos un banco con el que manejan las finanzas públicas, entre otros rubros. La 4T no lo será si no adquiere ese banco.

Carlos Montes de Oca Estrada

Denuncian amenazas de ex alumno en La Salle Nezahualcóyotl

Somos integrantes del comité de padres de familia del grupo 801 de la carrera de criminalística y criminología de la Universidad La Salle campus Nezahualcóyotl, estado de México, que deseamos manifestar e informar mediante este prestigiado diario lo siguiente: el pasado 19 de abril, un grupo de estudiantes fue amenazado con arma de fuego por un ex alumno de nombre Emilio N, quien fue expulsado del campus por reiteradas faltas al reglamento interior de la universidad; afortunadamente no pasó a mayores; sin embargo, a partir de esa fecha se ha generado un clima de miedo y terror en la comunidad estudiantil, ya que dicho ex alumno ha continuado con las amenazas vía redes sociales, donde asegura que va a matar a los estudiantes y profesores que se la deben ; todo esto, ante la insensibilidad e indolencia de las autoridades de la universidad, que tienen conocimiento de este problema y están más preocupadas por el prestigio de la institución que por la seguridad de los estudiantes, profesores, trabajadores y del mismo cuerpo directivo que se encuentra en riesgo de una posible agresión física por parte de este ex alumno

Por lo anterior, solicitamos urgentemente la intervención y ser recibidos en audiencia por el rector de la Universidad La Salle, campus Nezahualcóyotl, Andrés Govea Gutiérrez, para plantearle y exigirle una solución concreta a este problema, a fin de garantizar la seguridad de toda la comunidad universitaria del campus Nezahualcóyotl. Los padres de familia continuamos dando seguimiento a la carpeta de investigación radicada en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, y seguiremos convocando a más reuniones.

Comité de padres de Familia Universidad La Salle campus Nezahualcóyotl. Responsables: Aarón Reyes Mariano, Eduardo López y Alejandro César Pérez Rivera

Respalda propuesta bancaria del Presidente

Cuando el subconsciente se le rebela a la razón, en el botepronto tiende a acabar en revelación. Así podemos interpretar la declaración en la mañanera del pasado lunes respecto a que el gobierno podría entrar a la pugna por la adquisición de Banamex, después de que Germán Larrea, dueño de Grupo México, no lo compre debido a su diferendo por la intervención de Estado en Ferrosur.

La relevancia de hacerse del banco comercial, históricamente más emblemático, más allá de los números (7 mil millones de dólares), con aportación del gobierno y una inversión accionaria abierta, es decir, que Banamex sería público y privado, se inscribe y renace de muchas demandas y propuestas hechas desde la sociedad.

Se propone que se renacionalice a favor de la seguridad social y que como empresa bancaria paraestatal se inviertan en ella, voluntariamente, los fondos de retiro de trabajadores en activo y pensionados. Con ello se obtendrían no sólo intereses, sino ganancias, y se podría desaparecer las Afore, para regresar a la administración del sistema pensionario solidario entre trabajadores y gobierno.