L

legó el último día de la competencia con un par de títulos desiguales. El primero fue La Chimera ( La quimera), tercer largometraje de la italiana Alice Rohrwacher, sobre un arqueólogo inglés (Josh O’Connor) que en los años 80 busca a su mujer amada (de quien se dice está muerta), mientras participa en las actividades ilegales de una banda de tombarolis o saqueadores de tumbas. El primero tiene el don de localizar dónde hay tesoros de la cultura etrusca, mismos que se venden a una traficante llamada Spartaco (Alba Rohrwacher, hermana de la directora). Según sugiere el título, los personajes persiguen algo parecido a un sueño, algo difícil de alcanzar.

La propia Rohrwacher no logra cristalizar todas sus pretensiones. La película, aunque plena de momentos inspirados, no llega a cuajar finalmente. En parte porque O’Connor se muestra deficiente de carisma, y porque la realizadora se desborda en escenas que no van a ninguna parte, como los encuentros del protagonista con una matriarca (una envejecida Isabella Rossellini).

Una lástima, pues como demostró en su anterior esfuerzo –la superior Lazzaro feliz (2018), disponible en Netflix–Rohrwacher es capaz de combinar un sentido de lo cotidiano con una especie de realismo mágico que convence.

La última película en concurso fue The Old Oak ( El viejo roble), última película del laureado británico Ken Loach. El resultado es lo que podría esperarse del cineasta a estas alturas. Ni más, ni menos. Situada en 2016 en un pueblo del noreste de Inglaterra, en crisis económica por el cierre de las minas de carbón, la acción se centra en el pub epónimo, donde el dueño T.J. Ballantyne (Dave Turner) es algo cercano a un santo seglar, pues generosamente ayuda a los refugiados sirios que se han instalado en el lugar; sobre todo a una chica (Ebla Mari) interesada en la fotografía.