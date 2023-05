Daniela Creamer

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 27 de mayo de 2023, p. 4

Ganadora de dos premios Óscar, la actriz estadunidense Jane Fonda mantuvo ayer una charla magistral con el público en la sala Buñuel de Cannes en la que habló sobre sus diversos activismos sociales y feministas, sus diferentes matrimonios (tres) y puso al descubierto algunos detalles de grandes estrellas. Fueron sus coprotagonistas en varias películas, como Robert Redford, de quien dijo estar enamorada, pero al que no le gustaba besar y nunca le dije nada al respecto porque él siempre estaba de mal humor y pensé que era mi culpa , admitió. Y prosiguió: La última vez que trabajamos juntos fue hace seis años. Tenía unos 80 o algo así, pues finalmente supe que había crecido. Cuando él llegaba al plató con tres horas de retraso y de mal humor, entendí que nada era culpa mía. Pero siempre la pasamos bien .

Recordó también con mucho glamur, elegante y altiva, brillante y divertida, su trabajo con Jean-Luc Godard, el cineasta franco-suizo quien la dirigió en Tout va bien de 1972. Era un gran director y cineasta. Me quito el sombrero ante él. Pero, ¿cómo hombre? No, lo lamento. No no . Prosiguió con sus comentarios y observaciones sin censura. Sobre otro de sus compañeros de fórmula en escena, habló del actor francés Alain Delon, de quien manifestó: A él si que le gustaba besar, que hermoso era él en ese entonces, aunque ahora no tanto. Ha tenido una vida dura. Pero en aquel momento era el ser humano más bello .