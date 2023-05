Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 27 de mayo de 2023, p. a11

El libro Rojos: Diccionario biográfico, cuarto y último tomo de la enciclopedia La izquierda mexicana del siglo XX, monumental proyecto académico coordinado por el escritor y editor Arturo Martínez Nateras, ex líder estudiantil en 1968, fue presentado anoche en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Reafirmándose con orgullo como rojo , rojillo , vocablos que durante largos años fueron utilizados de manera despectiva para referirse a los comunistas, el militante y líder de las Juventudes Comunistas de México en la década de los años 60 definió este proyecto editorial como un sueño de letras , cuya concreción requirió tres sexenios y medio, desde el de Vicente Fox hasta lo que va del de Andrés Manuel López Obrador, y tres rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue.

“Rojos... es un libro de mil 144 paginas, 5 mil 300 semblanzas, 732 mujeres, 333 presos políticos, más de 200 mexicanos en la Internacional Comunista”, detalló Martínez Nateras, sobreviviente de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco y ex preso político.

Me siento contento, satisfecho. Esta obra la concebimos con Marcos Leonel Posadas, quien ya falleció. Después de que empezamos a darla, adquirimos conciencia de que nos habíamos quedado en la orilla, que la izquierda mexicana, durante todo el siglo XX luchó, aportó, creó, padeció cárcel, todo tipo de represiones para que ganara un individuo como Vicente Fox, que fue el primero en sacar al PRI de Los Pinos , resaltó el activista.

No ganamos el poder, no perdamos la memoria. Ésa es mi batalla, ésa es mi tarea y en eso voy a seguir empeñando los esfuerzos y vida que me queden.

Obra de consulta