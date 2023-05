A

penas tuve oportunidad de escucharlo tocar el clarinete un par de veces, antes de que decidiera desarmar el instrumento, guardarlo en su estuche y dedicarse de lleno a componer y a recorrer el mundo. Pero desde aquellas lejanas tocadas, la persona y la música de Javier Álvarez (1956-2023) dejaron una huella profunda en mí. Pasaron los años, muchos, y la presencia elusiva de Javier pasó a ser como la de una estrella fugaz pero no ausente. Nunca nos perdimos la pista del todo, porque siempre existieron razones para fomentar la cercanía. Primera: la amistad que surgió entre nosotros de manera natural. Segunda: la obligación gozosa que tuve de hablar más formalmente con él con motivo de la redacción de variados textos sobre sus obras y sus proyectos. Tercera: mi necesidad imperiosa de escuchar su música, que surgió desde las primeras composiciones suyas que conocí.

Javier no se salvó de la tendencia aparentemente irrefrenable que los comentaristas tienen de poner etiquetas a todo y a todos. Cuando su espléndida obra fue suficientemente numerosa y comenzó a ser más divulgada y conocida (aquí y en muchas otras latitudes), no faltaron quienes le colocaron los sellos multiusos de ecléctico y posmoderno. Quizá sí, quizá no; mi voz no es la autorizada para decirlo. Prefiero, en cambio, etiquetar bajo mi responsabilidad las dos impresiones fundamentales que su música siempre me deja: asombro y sorpresa. Me doy permiso de recurrir a dos ejemplos muy básicos: yo estoy, sí, entre quienes soltamos la carcajada después de escuchar Temazcal por primera vez y también cada vez subsecuente. Y hasta el día de hoy espero con ansia singular el breve y elocuente silencio que precede al formidable guiño final de Metro Chabacano. Junto a estas percepciones de su entrañable música, conservo innumerables recuerdos de las audiciones de otras obras suyas, deliciosas y sugerentes no sólo en su contenido sonoro, sino también desde sus títulos mismos: De tus manos brotan pájaros, Así el acero, Lluvia de toritos, Quemar las naves, Música para piel y palangana, Gramática de dos, Tres ranas contra reloj, Geometría foliada, Calacas imaginarias, Acuerdos por diferencia, Jardines con palmera, Trompatufarria al pastor. Sí, hay en éstas y otras piezas de Javier numerosas referencias, evidentes o tangenciales, a las músicas y culturas populares que tan bien conocía y respetaba. Pero nunca fue un neonacionalista o un posfolclorista de conveniencia; esas referencias estaban firmemente arraigadas en su ser creativo.