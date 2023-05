L

a gran sorpresa del festival ha sido la reivindicación del alemán Wim Wenders, quien llevaba décadas sin decir algo interesante en sus trabajos de ficción. El cineasta ha presentado en competencia Perfect Days (Días perfectos) y nos ha callado a quienes ya lo dábamos por perdido. De tono minimalista, esta coproducción entre Japón y Alemania sigue la rutina diaria del meticuloso señor Hirayama (un espléndido Koji Yakusho), quien todos los días se levanta con una sonrisa en los labios para luego ir a limpiar baños públicos de Tokio.

Su rutina es invariable, siempre acompañada por la mejor música de rock –Wenders siempre ha sido un gran diyéi– que incluye a Lou Reed, The Kinks, Patti Smith, The Animals et al. (El personaje es un anacronismo viviente, pues la escucha con un tocacintas y toma fotografías con una cámara). Un día aparece una sobrina suya para romper su inalterable soledad. Ella lo acompaña en sus quehaceres, pero su visita es breve. Sin embargo, es suficiente para provocar un cambio.

Como en sus buenos y ya lejanos tiempos, el realizador consigue una asombrosa resonancia emocional con elementos mínimos. Hirayama es un enigma y algo sabremos de él a lo largo del relato. Pero su aparente felicidad oculta algo en su pasado que lo hizo abandonar todo a favor de una vida demasiado simple.

A diferencia de su colega y compatriota Marco Bellocchio, el italiano Nanni Moretti no ha envejecido bien. Puede afirmarse que desde La habitación del hijo (2001), ganadora de la Palma de Oro, no ha vuelto a hacer una película satisfactoria. Su Il sol dell’avenire (El sol del futuro), presentada en competencia, no es la excepción.

Nuevamente, el propio Moretti es el protagonista, interpretando a un director de cine en el rodaje de su nueva película, que trata sobre miembros del partido comunista italiano que, en 1956, protestan contra la represión soviética que ha eliminado a la rebelión húngara. El hombre se encuentra en una crisis, pues su esposa (Margherita Buy) lo deja, la filmación se suspende por problemas de producción y su hija desea casarse con un hombre mucho mayor.