Ap

Periódico La Jornada

Viernes 26 de mayo de 2023, p. 7

Tenesi. De pie en un museo de Tenesi, cerca de vestidos resplandecientes usados por Tina Turner, Lisa Lyons se secó las lágrimas de las mejillas al recordar el impacto que la cantante y actriz tuvo en su vida.

Rememoró la actuación de Turner en la película Mad Max, más allá de la cúpula del trueno como la tía Entity, la líder tiránica de una civilización posapocalíptica.

Ella era feroz, fuerte y poderosa, y eso se quedó conmigo , afirmó Lyons, quien, al igual que Turner, es negra. Como una niña de color que no tenía ese tipo de modelo a seguir en la vida real, se me quedó grabado todos estos años .

Turner falleció tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich. Su carrera galardonada con el Grammy incluye las exitosas canciones Nutbush City Limits, Proud Mary, What’s Love Got To Do With It y We Don’t Need Another Hero. Sus créditos cinematográficos incluyen Tommy y El último gran héroe.