▲ Tina Turner en 1989 en la televisión europea. Foto Afp

Desert rose. A rose is a rose is a rose. Tina torna, piernas entornadas, trina y truena, atronadores alaridos que nos recuerdan la danza tribal alrededor de la fogata, las ensoñaciones vaporosas, los sueños húmedos, los pétalos de una rosa.

Su voz nos despetala, río profundo, montaña alta. Nos invita, quiere prendernos, llevarnos nuevamente al clímax: I want to take you higher, nos compele; let me light your fire, y ya nos convertimos en ceniza.

Tina Turner asciende a las alturas con las piernas temblorosas pero no de miedo sino de deseo, no de cansancio sino de danza frenética, la danza ritual del fuego. La danza de su voz suena en nuestra mente como la flama enhiesta de una vela blanca arremetida por el viento en medio del desierto. Nunca se apaga. No se apagará jamás.

May the good Lord shine a light on you, Tina, amadísima.