En torno al alien que aterriza en el pueblo y de su creencia en estos eventos, Anderson comentó entre risas: “Bueno, yo no confiaría de ninguna manera en mis opiniones sobre el significado de ese tema. La investigación que se realizó sobre ello fue tan extensa, no era algo que pudieras encontrar fácilmente. Stephen Hawking insiste en que es numéricamente improbable que no haya vida extraterrestre. Realmente no.

“Lo especial es que en esta película confiábamos el uno en el otro y trabajábamos muy de cerca. Hacíamos escenas que no teníamos planeadas para ese día y luego decía: ‘qué tal si hacemos esto, ¡y lo hacíamos!’ Debe ser muy emocionante que haya gente esperando, noche tras noche, a ver lo que has creado”, añadió Wes Anderson. Si no he hecho una obra de teatro es porque tienes que reservar el teatro cuando todavía no has empezado los ensayos, sin la posibilidad de retrasar su estreno si no estás satisfecho con el resultado final. Pero me encanta volver a la mesa de edición y jugar un poco, comprobando que está todo bien. Mi forma de trabajar es más similar a la de los años 30 que a la actual; nunca me cruzó por la cabeza la idea de utilizar un fondo verde, me motiva generar un espacio real. Para esta película, hice un guion gráfico animado en movimiento, donde pude plasmar a todos los personajes , agregó.

Un nuevo reto

Schwartzman, quien conoce a Anderson desde los 17 años, indicó: Para él, cada película siempre es un reto completamente nuevo y de manera natural toma lo que ya conoce, lo eleva y lo lleva más allá, a un sitio nuevo .

Para Cranston, es importante seguir avanzando y contando la historia, porque no sabemos exactamente qué va a pasar, cuánto durará nuestra vida, quién estará en ella o cómo se desarrollará todo. Refirió la escena en la que Augie Steenbeck, personaje interpretado por Jason Schwartzman, aparece en blanco y negro saliendo del set muy preocupado planteándole al director que no entendía la obra. Este último le respondió: No hace falta que la entiendas, lo que importa es que sigas contando la historia .

Cranston señaló que esta escena, la considera clave en la película.