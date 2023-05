Ap

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 3

Los homenajes a la superestrella Tina Turner no tardaron en llegar. Astros del rock, actores y atletas lamentaron la muerte de la artista, el martes en su casa de Küsnacht, Suiza.

Estoy tan triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era, de verdad, una intérprete y cantante de enorme talento, inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré , dijo en Instagram Mick Jagger, quien compartió escenario con ella durante un concierto en 1985; además, Turner estuvo de gira con la banda en los años 60.

Hemos perdido a una de las artistas más emocionantes y electrizantes. Toda una leyenda en los álbumes y el escenario. Era intocable. Condolencias a Erwin y su familia. Es la noticia más triste , señaló Elton John en la misma red.

“¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? A través de su valentía, al contar su historia, el compromiso por mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación por hacerse un espacio en el rock para ella y otros, Tina Turner mostró a quienes vivían con miedo cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad. Sus últimas palabras para mí fueron: ‘Nunca me imitaste. En cambio, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo’. Mantendré esas palabras en mi corazón por el resto de mis días”, expresó Angela Bassett, quien interpretó a Turner en la película What’s Love Got to Do With It (Tina), filmada en 1993.

Descanse en paz una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, la legendaria reina del rock Tina Turner. La he visto muchas, muchas veces y, sin lugar a dudas, dio uno de los mejores espectáculos que he visto , aseguró el ex basquebolista Magic Johnson, leyenda de la NBA, quien publicó una foto con ella en Twitter.