Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 9

Amanda Miguel aseguró: yo soy quien soy por mi esposo Diego Verdaguer, que me cuidó toda la vida; además todas mis canciones son significantes, no son inventadas para vender y pegar, pues tienen un concepto real y dicen cosas que cualquier mujer siente. Por eso mi música y quien soy ha dejado huella .

La cantante se presentará, el 25 de este mes en el Auditorio Nacional acompañada de su hija Ana Victoria para rendir homenaje al fallecido cantante, compositor y productor, a más de un año de su muerte.

Verdaguer resurgirá en holograma para acompañarlas en algunos temas. Además, se siente su presencia si realmente uno piensa en él , señaló Miguel. Él es el ángel que tuve y ahora que no está físicamente me envía regalos o cosas que me asombran, como recibir un Grammy, que mis discos funcionen increíblemente o mis sitios en Internet vaayan para arriba .

Detalló: “El tour Siempre Te Amaré está dedicado a mi esposo, a su legado y al amor que el público le tiene; decidimos hacerle este homenaje en agradecimiento. En lo personal, por todo lo que nos dejó a ambas, así como por sus enseñanzas, cuidados y discos que me hizo. Es un espectáculo que tiene variedad, positivismo y mucho amor; no es triste, porque la vida es así: hoy estamos y mañana no se sabe”.