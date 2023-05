Amor, humor, melancolía, buenos sentimientos, crítica política y música en un solo paquete que dura 81 minutos. ¿Qué más se puede pedir? Yo le daría la Palma de Oro sin titubeos. La otra película en competencia se sitúa, me temo, en el otro lado del espectro. Dirigida por la austriaca Jessica Hausner, quien nunca me ha convencido, Club Zero (Club Cero) pretende ser una sátira social sobre una escuela para privilegiados donde la maestra de nutrición, la señorita Novak (Mia Wasikowska) impone a media docena de alumnos una dieta extrema que consiste básicamente en no comer, con fines saludables y ecológicos. Es, obviamente, una burla de los extremos de la corrección política, tan de moda en países como Estados Unidos.

Hausner dirige con mano pesada –ya lo dije, es austriaca– y su idea de transgresión es filmar a una chica que vomita y luego procede a comerse su propio vómito. Para mayor irritación, utiliza continuamente el sonido de unos bongós en la banda sonora.

A medio festival, cierta parte de la crítica se ha pronunciado de manera extraña a favor de Anatomie d’un chute, de la francesa Justine Triet, y May December, del estadunidense Todd Haynes. Pues en las calificaciones de la revista Screen son los únicos títulos que llevan acumulados tres puntos de un total de cuatro. La verdad, no es para tanto.

Twitter: @walyder