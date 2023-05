Ana Mónica Rodríguez

¡Hermanas, nos están matando! , fue el grito de indignación y coraje con que Juana de Arco despertó conciencias en el Teatro Casa de La Paz.

María Aura encarna a la campesina y elegida del Creador para salvar el mundo en el monólogo Dios te hará invencible con esta espada, que empezó temporada en el recinto universitario de la colonia Roma, donde la actriz levanta la voz en torno a los feminicidios, desapariciones y violencia de género, incluidos los abusos hacia las niñas.

La voz de Mario Iván Martínez, acompaña a la protagonista desde que es elegida hasta que es lanzada a la hoguera. Mientras, Juana de Arco recorre su vida, sus reflexiones, decisiones y aguerrida lucha, vestida como hombre, con armadura y usando un arco y una espada resplandeciente.

El pasado y el presente se entretejen en el monólogo para llamar a la reflexión y despertar a la sociedad en torno a un problema que sacude al país con 11 asesinatos diarios de mujeres .

La obra, en 10 capítulos, es una revisión a Juana de Arco en la actualidad mexicana. Es una reflexión sobre el feminismo y la violencia contra las mujeres en una propuesta que María Aura considera arriesgada, muy interesante e intensa .

Aura trabajó con el dramaturgo y director Alonso Barrera, con quien desarrolló ese proyecto durante cinco años: Hicimos mesas de trabajo con mujeres, amigas teatreras y escritoras que nos ayudaron a delinear el montaje; para el monólogo requerí muchos meses de trabajo a solas para memorizar el texto .