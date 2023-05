Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 8

Cuando Kaiser Chiefs publicó su primer álbum, Employement, a principios de siglo, el panorama mundial de la música era distinto. Las bandas de indie rock comenzaban a apoderarse de los primeros puestos en la radio y en los festivales de música, y la agrupación originaria de Leeds entraba con paso firme a la escena. Pronto, canciones como I predict a Riot, Everyday I love You Less and Less y Modern Way le abrieron el paso, dándole un lugar privilegiado.

Tuvimos mucha suerte. Cuando llegamos a ser Kaiser Chiefs tuvimos éxito bastante rápido y fue un momento en el que en Reino Unido un gran porcentaje de canciones en la radio y en los primeros lugares eran de guitarras. Creo que pensamos que las cosas seguirían así para siempre, pero cambian, y pudimos haber desaparecido completamente, pero gracias a que hemos tratado de adaptarnos, cambiar, seguir y hacer buenos espectáculos, conseguimos a muchos seguidores leales , señaló en entrevista Simon Rix, bajista y fundador de la agrupación.

A pesar de los cambios, Kaiser Chiefs no ha perdido de vista las razones que los hicieron conformarse. Hace 20 años era más como una afición o una ambición de ser músico, así que ahora que lo soy, ¿por qué no seguir haciéndolo? Disfruto de escribir las canciones, nos gusta dar conciertos, tocar en festivales y para hacerlo a veces hay que hacer nueva música , detalló.

Continuar también tiene que ver con una necesidad de evitar el hastío e interpretar nuevos temas, aunque me gustan las viejas canciones, sólo que es agradable tener nuevas ideas. Creo que trabajar con gente distinta, más joven, ayuda a mantenerte fresco y emocionado. Aprendes , explicó Rix.

El músico también celebra que hayan logrado insertar sus canciones en el gusto de miles de personas de todo el mundo. Lo llena de orgullo, no significa que tenemos que hacer más temas como esos, sólo que tenemos esos para siempre y podremos hacer lo que queramos después porque tenemos la habilidad , agregó.

Luego de Employement, Kaiser Chiefs lanzó Your Truly, Angry Mob, disco que volvió a ser recibido con agrado por el público. “Al principio nos gustaba sentirnos indie rock, pensar que ese era nuestro lugar, incluso aunque los Kaiser Chiefs fueran un poco pop y la gente lo criticara. Te encajonaban, pero ahora creo que puedes hacer lo que quieras, como sacar una canción de batería y bajo, de metal, de pop y tal vez encontrar audiencia. Puede que no le guste a todos pero estás haciendo lo que quieres”, reconoció.