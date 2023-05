Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 7

Panteón Rococó vuelve a reinventarse y para su concierto Días de Panteón, que se realizará el 28 de octubre en el Parque Bicentenario, tomó la batuta y será su propio promotor a la vieja usanza, incluyente, independiente, sin patrocinadores, sin exclusividad en boleteras y sin preventa .

A 28 años de su aparición, el octeto de latin ska buscará conquistar a un público de todas edades, en el inmueble de la ex Refinería, en concierto masivo autogestivo, donde podrían llegar hasta 70 mil seguidores. Tan sólo en diciembre de 2021, el grupo tuvo tres fechas con taquilla agotada en el Foro Sol.

Cuando se vino la vorágine del Foro Sol, fue ineludible preguntarme ¿y después qué? Mucha gente nos felicitaba por ese gran logro, pero la verdad es que nunca fue una meta. Jamás nos detuvimos a pensar si iba a ser un reto o no. Siempre, Panteón Rococó ha buscado salir de su zona de confort, atreverse a nuevas cosas, explorar nuevos territorios, incluso pensamos que nuestra música aún no ha permeado cierto sector o todavía no ha llegado a nuevos oídos , expresó el cantante Dr. Shenka.

El intérprete de Vendedora de caricias y La carencia puntualizó: Nos parece hermoso el Parque Bicentenario; es un espacio al aire libre y disfrutable para todos, incluidas familias; después del Foro Sol, ahora sigue un concierto organizado por Panteón Rococó, sin patrocinadores, sin exclusividad en boleteras; de alguna manera queremos volver a la vieja usanza de que lleguen a formarse a una taquilla para entrar a un espectáculo .

Además de las diversas causas sociales que han apoyado a lo largo de su trayectoria, los músicos pondrán énfasis en retomar la raíz, la identidad y las expresiones culturales. Días de Panteón, señalaron, es un juego de palabras aterrizadas en un concepto inclusivo, que nombra a esta celebración en la que impera la música, la causa más importante para reunirse con el público en un espacio común.