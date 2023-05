Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 6

El artista Eloy Tarcisio regresa a Ex Teresa Arte Actual, el proyecto y espacio de arte no convencional que fundó en 1993 y cuya dirección ocupó hasta 1998. Lo hace no desde la formalidad ni una posición oficial, sino desde el lado independiente y sólo para festejar el 30 aniversario de esa institución, que se cumple el 26 de mayo.

El también promotor cultural, nacido en la Ciudad de México en 1955, ha preparado para ese día una propuesta artística mediante la que reafirma las premisas con las que dio vida a ese singular recinto. De allí que la haya bautizado Manifiesta III, al fijar con ella sus posturas y propósitos.

Esta iniciativa reúne en el espacio público acciones de todas las disciplinas artísticas posibles , desde pintura, escultura e instalación hasta cine, danza, teatro, música y performance.

La calle será el escenario

Es un programa de celebración que tendrá lugar el 26 de mayo, de las 16 a las 19 horas, en la calle Primo de Verdad, en el Centro Histórico, a la altura del número 8, frente al ex Templo de Santa Teresa La Antigua, sede de Ex Teresa Arte Actual, con la participación de más de 70 artistas.

Entre ellos, se encuentran Niña Yhared, Antonio Ortiz Gritón, Miguel Ángel Corona El Reynito, Martín Rentería, Emiliano Lofish, René Freire, Rocío Becerril Porras, Rocío Boliver La Congelada de Uva, Vicente Rojo Cama, Vianey Arreola, Adrián Ruiz Esparza y Eugenia Chellet.

Usaremos la calle como escenario público, en el que los artistas participarán de manera simultánea. Es una experiencia muy importante, insólita, porque no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo, que yo sepa. Son más de 70 artistas conviviendo y compartiendo su quehacer con el público tres horas consecutivas , dice Eloy Tarcisio.

Veo esta ocasión como un campo de oportunidad para festejar y conmemorar ése que de alguna forma sí es un momento histórico: la creación hace 30 años de un espacio alternativo, de cualidades disruptivas, que de alguna manera hablaba de algo de lo que en aquel entonces no hablaba ningún espacio cultural.

En entrevista, el creador aclara que este programa artístico es continuación de un proyecto que emprendió en 1997, un año antes de dejar la dirección de aquel espacio cultural, cuando lanzó Manifiesta II. Esta propuesta, explica, se basó en dos ejes: un trabajo al lado del polifacético artista Juan José Gurrola (1935-2007), quien en ese momento estudiaba el situacionismo desde un punto de vista muy mexicanizado, al que denominó la Cábula situacionista, y el trabajo en la calle.