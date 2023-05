Buenos Aires., Hace mucho tiempo, creo que casi desde que nos conocimos, cuando las dos trabajábamos en El Periodista de Buenos Aires, el semanario que salió a partir de 1984, Stella Calloni me habla del libro que escribía sobre la cabeza de Ramírez, que no deja dormir a Estanislao López, el ex aliado que ordenó su muerte.

A través del escribiente, la narración concilia imaginariamente a quienes en la realidad priorizaron sus disidencias por sobre la vocación federal, soberana e igualitaria que compartían; concilia a Ramírez con López, protagonistas los dos del triunfo de los federales sobre los porteños en la batalla de Cepeda; con su jefe original, José Artigas, el verdadero líder de esta corriente federal e independentista, e incluso con Gaspar Francia, porque la efímera república de Entre Ríos se fundó sobre las bases de las premisas de Artigas, y es lo más semejante que conozcamos al Paraguay autonomista que había levantado el doctor Francia.

En un lenguaje apasionado hasta el delirio, la narración viene a decirnos que esas luchas intestinas letales para la causa de la soberanía no borran, sin embargo, los días gloriosos de 1820, cuando las tropas federales llegaron hasta la Plaza de Mayo, desmintiendo con lo civilizado de su proceder la propaganda porteña que aterrorizaba a la población con la supuesta invasión de los bárbaros saqueadores; no borran la fascinación generada por los batallones coloridos de Ramírez que guerreaban como si bailaran: llevan piedras envueltas en cueros que llaman boleadoras, y las lanzan con un revoleo del cuerpo que parece una danza... ; ese concepto peculiar del entrevero (que es guerra y baile a la vez): El general Ramírez inventó algo asombroso: después de cada choque frontal venía el entrevero. Eran pequeños pelotones que avanzaban gateando, casi pegados al suelo. Estos grupos de soldados eran amigos, nacidos en el mismo lugar. Habían andado en los montes desde niños y se protegían unos a otros guerreando. Cada pelotón elegía a su jefe, y eso los hacía distintos de los ejércitos porteños. Había algo de felino en sus movimientos... ; no borran la pasión por la libertad que alentó a esas multitudes abigarradas. No borran, pese a los ríos de sangre, la belleza del litoral, tan presente en esta novela, sus ríos potentes de orillas pobladas por plantas y pájaros de variedad y colores infinitos. Me animo a añadir que no borran el Entre Ríos que conoció Stella en su infancia, donde los campesinos veían al atardecer un jinete sin cabeza galopando en el horizonte, y no dudaban de que se trataba de Francisco Ramírez envuelto en su poncho rojo.

Stella sabe que esos campesinos tenían razón, que la búsqueda de la cabeza inhallable de Ramírez continúa por otros atajos; que su memoria persistente es la persistencia de una pasión de soberanía sepultada por la guerra de la triple alianza, resurgente el 17 de octubre del 45, hoy vuelta a sepultar por los socios locales del actual establishment financiero global, pero cuya llama lucha todavía por encenderse contra el temporal, aun en estos grises días de claudicaciones, amenazas y desintegración nacional.