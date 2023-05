Israel Campos Mondragón

Jueves 4 de mayo de 2023, p. 9

Los sueños del pintor barroco Francisco de Goya (1746-1828) producen monstruos que desfilan al ritmo del grupo español de rock experimental Erizonte. Esas criaturas son una crítica a la sociedad ibérica del siglo XVIII, desde las costumbres populares hasta los abusos del poder, que ahora se transforman en música.

Nos sentimos herederos de artistas como Goya, cuyos grabados proyectamos en nuestras presentaciones. Ese artista fue el primer reportero de guerra porque cuando no existía la fotografía captó los vicios, defectos y miserias del ser humano en la España que le tocó vivir , dijo en entrevista Julián Sanz Escalona, fundador de Erizonte, a propósito de su presentación, esta noche, en el Centro Cultural España.

Sanz Escalona está vinculado a la escena de la vanguardia musical de su país desde 1982; músico y compositor, formó parte de grupos como La Fundación y Mar otra vez. Instauró Erizonte en 2002 y para el siguiente año publicaron su primer disco, Oí llover… e hice caso.

Fue emocionante iniciar este nuevo proyecto a la par de este siglo, porque el grupo es un ente autónomo y no me necesita; aunque yo desaparezca, el proyecto puede seguir. Tiene un armazón artístico con un estilo concreto que puede ser retomado. No lo hago por una cuestión de mercado, sino por principios artísticos. Llevamos la interacción entre diferentes expresiones, siempre partiendo desde la música, que es el arte principal , explicó.

En 2015 lanzaron la suite Los Caprichos de Goya con presentaciones en el Museo Goya de Zaragoza y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La producción está inspirada en la serie de grabados Los Caprichos, de ese pintor. Tiene forma de suite en siete movimientos, utiliza timbres sinfónicos, instrumentos electroacústicos y elementos sonoros ambientales.